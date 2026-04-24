雨の日の自転車利用では、「傘差し運転は違反」と知っていても、「レインコートなら安全で問題ないのか」と疑問に思う人は多いでしょう。たとえば、フードで視界が遮られる場合、違反になるのか不安に感じる場面もあります。 実際、道路交通法では「安全に運転できる状態かどうか」が重要視されています。傘差し運転のように明確に禁止されている行為だけでなく、レインコートの着用方法によっては違反と