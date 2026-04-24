【漫画】本編を読む「放置子」とは、親に関心を向けられず、ほったらかしにされた子どもを指す。本作『もしかして、近所のあの子は放置子』（まのもなお：漫画、もっち：原作/KADOKAWA）は、その問題を身近な人間関係の悩みとして描いたコミックエッセイだ。 主人公のさくらは、地方にある義実家の敷地内に家を建て、幼稚園に通い始めた長女と、生まれたばかりの次女の育児に追われながら暮らしている。引っ越してきたばかりで知