23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、広島・小園海斗について言及した。小園は昨季首位打者、最高出塁率のタイトルを輝き、開幕前にはWBC日本代表として世界一を目指し戦った。シーズンが開幕してからは、状態が上がらず打率1割台と低空飛行。それでも、4月18日のDeNA戦から現在5試合連続安打中で、23日のヤクルト戦ではマルチ安打を達成した。ただ打線全体の元気がない中で、小