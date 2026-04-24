本来は料理で勝負するはずのシェフたちが、いまや“味”以外のことで次々と話題になっている。Netflixの人気料理サバイバル番組『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』は、出演したシェフたちを一夜にしてスターへと変えた。【画像】「これはひどい」『白と黒のスプーン』料理人のコラボ弁当が炎上だがその瞬間から、彼らはもう“皿の上の味”だけで評価される存在ではなくなった。店のトラブル、コラボ商品の出来、不祥事の履歴、