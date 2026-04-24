TOMORROW X TOGETHERのカムバックに対し、主要海外メディアが絶賛を寄せている。TOMORROW X TOGETHERは4月13日、8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースし、カムバックした。【話題】TXTの再契約、なぜ1時間でまとまったのか同作は発売当日にアルバム販売数135万枚を突破し、ミリオンセラーを達成。韓国のアルバム・音源チャートはもちろん、日本のオリコン週間ランキングでも3冠を記録し