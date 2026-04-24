【モデルプレス＝2026/04/24】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のS.COUPS（エスクプス）のInstagramが4月23日、更新された。日本でのプライベートショットとイベントのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】SEVENTEENメンバー和食を前に満面の笑み 来日オフショ◆エスクプス、日本で天ぷらそば堪能4月20日・21日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたライブイベント「CROSS GENERATION LIVE」に、