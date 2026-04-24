【モデルプレス＝2026/04/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダークなウサギをモチーフにした新衣装を身にまとった姿を公開し、絶賛の声が相次いでいる。【写真】指原プロデュース28歳美女、赤髪×ウサギ衣装が「似合いすぎ」◆大谷映美里、ダークな“ぎゃるウサギ”に公開されたのは、4月18日、19日に横浜スタジアムで行われた同グループの8