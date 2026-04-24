元ZEROBASEONEのジャン・ハオが、ボーイズグループAND2BLE（アンダブル）としてのデビューを控え、変化の始まりを告げた。4月24日、AND2BLEは公式SNSを通じてジャン・ハオの個人トレーラー映像『SILENCE CRACKS : ZHANG HAO's SOUND』を公開した。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」公開された映像でジャン・ハオは、繊細な内面の感覚を呼び覚ますストーリーを描き出した。不完全なバイオリンの旋律で微細な波動