沖縄料理店「2階のはりく」は、「ゴーヤーの日」である5月8日（金）にちなみ、期間限定メニュー「5.8倍厚切りゴーヤーちゃんぷる」を販売する。提供期間は、5月1日（金）から10日（日）まで。同店は、沖縄出身のスタッフが手掛ける隠れ家的沖縄料理店。石垣島直送の石垣牛や朝市で鮮魚など、産地直送の食材にこだわり、創作性あふれる沖縄料理と豊富な地酒を楽しめるのが特徴だ。「ゴーヤーの日」は、「5（ゴー）8（ヤー）」の語呂