あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「エレクトロニック・スポーツ」の略語は？「エレクトロニック・スポーツ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、アルファベット1文字＋カタカナ4文字で表しますよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「eスポーツ」でした！eスポーツとは、コンピュータ