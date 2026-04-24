【モデルプレス＝2026/04/24】JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）が、グループ結成1周年の記念日となる4月23日、東京・恵比寿ガーデンホールにて47都道府県をまわる自身初となるツアー『aoen LIVE TOUR 2026 〜青のはじまり 47+1〜』の初日を迎えた。また会場では、ツアータイトルに冠された「＋1」の真意として、12月26日にグループ史上最大規模となる東京ガーデンシアターでの追加公演開催が発表され