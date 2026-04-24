【プレミアムバンダイ：「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」抽選販売】 抽選期間：4月24日12時～5月7日15時 当選発表：5月8日 6月 発送予定 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」の抽選販売を4月24日12時より実施する。プレミアムバンダイにて実施を予定しており、抽選期間は5月7日15時まで。当選発表は5月8日に