6月 出荷予定 【邪神ちゃん】 価格：2,860円 【パンダ人間】 価格：1,100円 ベルファインは、マンガ「邪神ちゃんドロップキック」に登場するキャラクターを再現したプラモデル「邪神ちゃん」および「パンダ人間」を再販売する。価格は「邪神ちゃん」が2,860円、「パンダ人間」が1,100円。それぞれ4月24日11時から予約を受け付ける。期間は5月21日