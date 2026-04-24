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【「手のひらネットワーク機器」第5弾 ユーザー選挙】 ITインフラ機器メーカーエントリー受付期間：4月24日～5月31日 ユーザー投票期間：6月10日～7月17日 ユーザー投票方法：特設ページの投票フォームにて実施（1人4票まで） ターリン・インターナショナルとエ