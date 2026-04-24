【超合金 DELUXE グレンダイザー ＆ UFOスペイザー】 4月28日 予約開始 10月 再販予定 価格：15,400円 BANDAI SPIRITSは、玩具「超合金 DELUXE グレンダイザー ＆ UFOスペイザー」の再販分を4月28日に予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は15,400円。 本商品はTVアニメ「UFOロボ グレンダイザー」50周年を記念してポピ&