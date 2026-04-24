大相撲の春巡業が２４日、さいたま市で行われた。関取の公開稽古は３０歳の誕生日を迎えた大関・霧島が、横綱・豊昇龍（立浪）に指名されて４勝４敗。モンゴル出身のライバルだけにお互い気迫のこもった稽古をみせた。霧島は幕内・平戸海（境川）、琴栄峰（佐渡ケ嶽）とも取って計１４番で８勝６敗だった。春巡業を離脱していた幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）が合流し申し合い稽古を行った。稽古前には幕内・阿炎（錣山）、大栄翔（