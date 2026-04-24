あなたは読めますか？突然ですが、「賜る」という漢字読めますか？ビジネスメールや公式な式典のスピーチなどでよく使われる、非常に丁寧な言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「たまわる」でした！この漢字は、「もらう」の謙譲語、または「与える」の尊敬語として、目上の人から物や言葉などをいただく、あるいは授けることを意味します。相手への深い敬意を