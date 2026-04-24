作家でタレントの志茂田景樹（86）が23日、自身のXを更新。新たな髪型とともに、近影を披露した。【写真】「見事に白髪が活かされています」カラフル新髪型を披露した志茂田景樹志茂田は「親しいヘアデザイナーの方からカットとヘアマニキュアをやってもらいました。見事に白髪が活かされています。さあ前へ歩もう」とつづり、カラフルで鮮やかなニューヘアの写真を2枚アップした。この投稿にファンからは「ヘアスタイル素敵