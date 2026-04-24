女性アイドルグループ「＃ババババンビ」の元メンバーでグラビアアイドルの吉沢朱音（28）が24日までにXを更新。地中海のマルタ島での留学を終えて無事帰国したことを報告した。吉沢は2月12日の投稿で「本日より約2ケ月間、マルタ島留学に行ってきます。学校で沢山英語を覚えて仕事や旅に活かすためです」と報告するとともに、「もはや全てが怖くて不安です。応援よろしくお願いします」とつづっていた。その後、米国とイスラエル