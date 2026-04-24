阪神のカーソン・ラグズデール投手（27）、小野寺暖外野手（28）が、24日に甲子園で行われた全体練習に参加した。ラグズデールはファーム・リーグで4試合に登板し、19回2/3で防御率2・29を残していた。150キロ超の直球と落差の大きいカーブを武器の右腕。小野寺は同リーグで、打率・226としていた。