甲子園球場のカメラマン席に転落防止の安全対策でネットが設置された。甲子園球場では４月１８日・中日戦の三回に、飛球を追って中日の三塁手・福永がカメラマン席に頭から落下。担架でグラウンドから運び出され、その後救急搬送されていた。球場の担当者はネット設置について「球場として同じようなケース、落下がないように暫定的な処置として取り急ぎできることをさせてもらったというような形にはなります。暫定的な処置