「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が23日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）にスタジオ「見届け人」として出演。ロケ参加者の男性に対し、鋭い指摘をする場面があった。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄で2泊3日のロケが行われた。ひでお（石黒英雄＝俳優、37）はロケ初日にはるか（池田陽花＝元自動車整備士の起