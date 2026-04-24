故人の財産は、一般的に「相続税」の対象となります。しかし実際には、目に見える財産だけでなく、「貸したけど返ってきていないお金」などといった「貸付金」も課税対象となる場合があることをご存じでしょうか。実際の裁決事例をもとに、「貸付金」の税務上の扱いについてみていきましょう。相続財産で判断が難しい「貸付金」の扱い相続税というと、不動産や預貯金といった「いまここにある財産」に意識が向きがちです。しかし、