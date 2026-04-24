子どもが登校を嫌がる「行き渋り」は、不登校に至る前段階のサインとして社会的な関心が高まっています。株式会社こうゆう（埼玉県さいたま市）が運営する『花まる教育研究所』が実施した「子どもの行き渋り」に関する実態調査によると、子どもの行き渋りをきっかけに、6割が「働き方の変更」を検討していることがわかりました。加えて、約4人に1人が「夫婦関係の悪化」を感じており、子どもの行き渋りが保護者の働き方や家庭関係