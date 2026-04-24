まさかの変則技「2台同時注文」にビックリお笑い芸人の「おいでやす小田さん」が自身のYouTubeチャンネルで、人生初となる新車購入の様子を公開しています。しかも2台まとめて注文したといいますが、いったいなぜそのようなことがおこなわれたのでしょうか。【動画】超カッコいい！ これが「おいでやす小田」が手に入れた「2台の本格“四輪駆動車”」です！ 動画で見るおいでやす小田さんは、ピン芸人としての活動のほか、20