非常識なママ友や、とことん価値観の合わない知り合い。距離を取りたいと思ったときにまず考えるのが、相手との連絡を断つことです。とりわけ連絡ツールとして多くの人が使うLINEには、ブロック機能というものがあります。大人同士だから、現実ではLINEのブロックなんて使わない？『同性に対するLINEブロック、したことはある？大人同士でブロックした・されたなんて、相当なことがなければできないよね。ママスタではよく「ブロ