母が死ぬなんて、どこか現実味がなかった。元気で、いつも通りに暮らしていた人が、残り10日で一気に逝く──。在宅での看取りを通して体感したのは、「人は急に死ぬ」というあまりに当たり前で、しかし実感のなかった事実だった。家族の戸惑いと、支える人々とのつながり、そのすべてを振り返る。 【画像】『この家で死にたいと母は言った』 『この家で死にたいと母は言った』より一部を抜粋、編集してお届けする。 今回、体感