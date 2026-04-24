「この家で死にたい」--そう口にし続けた母は、94歳でその願いを叶えた。だが現実には、同じ願いを持ちながら自宅で最期を迎えられる人は約17％。がんの宣告から3年間、母と息子が過ごした“長いお別れ”の時間を振り返りながら、誰もが直面する「大切な人をどう送るか」「しあわせな最期とは？」という問いに向き合う。 【画像】『この家で死にたいと母は言った』 『この家で死にたいと母は言った』より一部を抜粋、編集してお