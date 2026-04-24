日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。菅沼菜々がスマホを使ってAIに「自身の強みとキャラクター」を質問。その回答を見た本人のリアクションを動画で投稿した。【動画】AIの回答にちょっぴり「ドヤ顔」の菅沼菜々菅沼は「何で分かるんですか？」「名前でってこと？」と、自分のことをAIが答えることに疑問を抱いている様子。半信半疑のまま「菅沼菜々」の名前を送信した。するとAIは2つのポイントを指摘。1つ目は「