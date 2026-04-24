少子高齢化が進むなかゴルフ業界でも次世代ゴルファーの育成が急務だ。そんな課題を解決するため、子供たちが気軽にゴルフを楽しめる機会を設けているのが箱根湖畔ゴルフコース。今回はジュニア向け企画担当営業課長の片岡崇二郎さんに、同コースのプロジェクトについて聞いた。【写真】子供たちもにっこり！ 参加者は全員もらえる賞品の数々「私たちは約10年前からジュニアゴルファーの支援に本格的に取り組んでいます。具体的に