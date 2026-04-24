ファミリーマートが4月28日、ポケモンから発売中のNintendo Switch 2ソフト「ぽこ あ ポケモン」のメタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたポケモンフラッペ「ストロベリーフラッペ」「ラムネソーダフラッペ」(いずれも360円)を発売する。ひと足先に試食させてもらった。ポケモンフラッペ「ストロベリーフラッペ」「ラムネソーダフラッペ」(いずれも360円)○ちゅるんとゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリーフラッ