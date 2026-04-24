米国のメディア大手「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）」は、現地時間23日、同業の「パラマウント・スカイダンス」との合併承認に向けた臨時の株主総会を開催し、賛成多数で承認されたと明らかにした。【動画】パラマウント・スカイダンスの下で続編の制作が進められている『トップガン』旧作再上映両社の取締役会はすでに承認しており、WBDの取締役会は株主に対し賛成票を投じるよう呼びかけていた。今後、規制当