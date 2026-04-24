4月24日より池袋・サンシャインシティ 展示ホールAにて開幕する、仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」に関連して、開催前日となる4月23日特別番組「真アギト展 前夜祭スペシャル」がTOKYOMXにて放送、東映特撮YouTube Officialにて生配信された。賀集利樹、要潤を始めとするオリジナルキャストのが一夜限りで集結し、「真アギト展」の魅力や、『仮面ライダーアギト』を撮影していた頃のエピソードを披露。賀集利樹、秋山莉