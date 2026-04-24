コスプレイヤーのえなこが表紙と付録に登場する『ヤングアニマル』9・10合併号が、4月24日に発売された。春らしい華やかさと艶やかさをまとったグラビアで誌面を彩っている。【写真】えなこのクリアファイル特典も実施同号では「咲き誇る季節、えなこはもっと艶やかに！」をテーマに、存在感あふれるビジュアルを展開。「その存在だけで、季節の温度が変わる」と表現されるように、春の空気感をまといながら、多彩な表情で魅了