【ワシントン＝阿部真司】米司法省は２３日、米軍による１月のベネズエラ攻撃を巡り、米陸軍兵士が機密情報を利用し、予測市場での賭けで４０万ドル（約６４００万円）を不正に得たとして訴追したと発表した。将来の出来事を扱う予測市場では軍事作戦も賭けの対象となっており、内部情報に基づく取引を疑う例が相次いでいる。発表によると、兵士は予測市場の一つである「ポリマーケット」で３万３０００ドル（約５００万円）以