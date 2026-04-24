パスポートの申請手数料を引き下げるための改正旅券法が全会一致で可決、成立した参院本会議＝24日午前パスポートの申請手数料を引き下げるための改正旅券法が24日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。7月1日以降の申請分から18歳以上が取得できる10年間有効なパスポートの窓口申請手数料が、現行の1万6300円から9300円となる。主要国に比べ、低い日本人のパスポート保有率の向上を図る。若年層に海外経験を促す狙いもあ