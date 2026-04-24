交通事故の対応にあたっていた警察官が車にはねられ、1人が意識不明の重体です。23日午後7時ごろ、千葉県市原市南国分寺台の交差点で、交通事故の実況見分をしていた市原署交通課の男性巡査部長と交通誘導をしていた地域課の男性巡査部長が、直進してきた軽貨物車にはねられました。2人は病院に搬送され、地域課の男性巡査部長は意識不明の重体です。警察は、軽貨物車を運転していた斎藤久也容疑者を過失運転致傷の現行犯で逮捕し