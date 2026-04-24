米サンフランシスコ在住のお笑いタレント野沢直子（63）が24日、自身のインスタグラムを更新。自宅に遊びに来た後輩芸人とのショットを公開した。「直美ちゃん、遊びに来てくれた」と米ニューヨーク在住の渡辺直美が自宅を訪れたことを明かした。「直美ちゃんのスタッフの方も来て、暑い日だったけど、4人でトラ作の鍋食べた」とつづった。野沢の夫も自身のインスタで「我が家に渡辺直美ちゃんがやってきた！」と渡辺の訪