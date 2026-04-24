おととい、岩手県の大槌町で発生した山林火災について、鈴木農水大臣は復旧支援を検討する考えを示しました。鈴木憲和 農水大臣「必要な復旧などに係る支援についても、検討を進めてまいりたいというふうに思います」おととい、岩手県の大槌町で発生した山林火災は現在も延焼が続いていて、鎮圧に至っていません。これについて、農水省はきのう、対策本部を立ち上げ、被害状況の把握や消火機材の貸し出しなどにあたっていると