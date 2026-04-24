ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ブラッド・ピットとエドワード・ノートン共演、デイビッド・フィンチャー監督の『ファイト・クラブ』を 2026年7月1日に発売する。価格は7,590円。『ファイト・クラブ』の4K UHD＋ブルーレイが7月1日に発売『ファイト・クラブ』は、チャック・パラニュークの小説を原作とした1999年公開の映画。物語を進めるのは 不眠症に悩む若きエリートのジャック。彼の空虚な生活は、謎の男タイラーと出会っ