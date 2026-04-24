ファミリーマートは4月28日、ポケモンから発売中のNintendo Switch 2ソフト「ぽこ あ ポケモン」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。「ストロベリーフラッペ」「ラムネソーダフラッペ」(いずれも360円)○ポケモンフラッペが登場ゲームに登場するメタモンとピカチュウをパッケージにデザインした「ポケモンフラッペ」(360円)が登場する。ちゅるんとゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリーフラッペと、しゅわっ