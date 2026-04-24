岡崎市は3月31日、CO2削減に向け公用車68台をガソリン車から軽EV車に置き換え、うち2台をシェアリングカーとし市民や観光客が利用できる「Okazaki Public EV Share」を発表した。自治体の公用車を市民にシェアする事業は愛知県内初の取り組みとなる。4月1日よりスタートした岡崎市の「Okazaki Public EV Share」事業○脱炭素への取り組みの一環として進められる公用車EVカーシェア事業2050年までに市域の温室効果ガス排出量実質ゼ