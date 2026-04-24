【モデルプレス＝2026/04/24】ガールズグループ・moxymill（モクシーマイル）のMOMOCA（兼清萌々香）が4月23日、自身のInstagramを更新。グループを卒業することを発表した。【写真】「虹オオカミ」兼清萌々香、白ワンピで王道夏コーデ◆MOMOCA、moxymill卒業MOMOCAは「5月31日をもって 私、MOMOCAはmoxymillを卒業します」と発表。「オーディションを経て、メンバーとなり経験した事のない大きなステージでデビュー出来たことあの