チャンネル登録者数55万超のYouTuber、かすこんねぅさんが、2026年4月20日にチャンネルを更新。約4年交際した恋人と破局したことを明かした。「一緒にいて成長できる関係性じゃないなって思った」かすこんねぅさんは22年6月にも、「4年以上付き合ってた彼氏とお別れした」と報告する動画を公開していた。26年4月20日の動画では、「約4年ぐらい付き合って、破局しました！ イエーイ！」と、大声を上げながら発表した。破局の理由は