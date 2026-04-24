「お待ちしてください」は失礼な表現！正しい伝え方 「お待ちしてください」の非礼 仕事の相手と打ち合わせ中に緊急の電話が入ったりすると、やむをえず中座しなければならないこともあります。当然、相手にひとことあってしかるべきです。しかし、 「ちょっとここでお待ちしてください」 では失格です。「お待ちする」は自分の行為をへりくだった言い方。相手に使ったら失礼になります。「して」がない「お待ちください」