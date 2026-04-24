マイラーズカップの攻略POINT 【血統】キングマンボ系の産駒に注目 キングマンボ系種牡馬が好成績。 代表格キングカメハメハ産駒が［1・2・1・10］で16 ～18年に３年連続馬券圏内。 近年はキングカメハメハの後継種牡馬たちが台頭しており、ルーラーシップ産駒［2・0・1・3］、ロードカナロア産駒［1・0・1・3］は21年以降に計３勝を挙げる。 マイラーズカップ過去10年のデӦ