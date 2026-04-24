誰しも経験する「大人になることへの恐怖」を極限まで描く 大ヒットの兆しを見せる漫画『灰色の女神さま』は、単なるスプラッターホラーではありません。本作の恐ろしさは、思春期の少女が抱える「身体が大人へと変化していくことへの戸惑いや嫌悪感」という、多くの人が共感しうる感情を極限まで誇張し、狂気へと変換している点にあります。 「神聖で潔白」でありたいという呪縛 主人公の小春は、純潔の象徴