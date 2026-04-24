勉強する机の上を一度見直してみた方が良い理由 勉強をする場所にゲームや漫画は置かない テーブルの上には何も置かないようにする 中学生の男の子から、 「勉強しようと思うときに、どうしても漫画やゲームが気になってやってしまうんです。どうしたらいいですか？」 という質問を受けたことがあります。そこで、 「その漫画とゲーム機を、隣の部屋に置いたらどう？」 と回答したら、「そ