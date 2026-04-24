資金援助を打ち切られた？「リブゴルフが消滅する」というニュースが世界を駆け抜けたのは、4月15日（米国時間）のことだった。まだゴルフ界には、ローリー・マキロイのマスターズ連覇の余韻が残っていたが、いきなり衝撃が走り、大騒動と化した。【写真】状況を察知していた？いち早く“特別待遇”でPGAツアーに復帰した選手コトの始まりは、英紙「フィナンシャル・タイムズ」と米紙「ウォールストリート・ジャーナル」のこん