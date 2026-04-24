USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.727.486.797.67 1MO7.516.165.936.92 3MO8.086.226.687.04 6MO8.526.307.277.30 9MO8.796.497.687.52 1YR8.966.737.957.69 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.7310.527.85 1MO6.969.436.94 3MO7.669.417.21 6MO8.319.607.40 9MO8.659